Brand in Parkhaus

Nr. 0976

Gestern Morgen kam es in Wilhelmstadt zu einem Brand in einem Parkhaus. Gegen 8.30 Uhr bemerkten Passanten eine starke Rauchentwicklung in dem dreigeschossigen Parkhaus im Blasewitzer Ring und wählten den Notruf. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr begannen mit den Löscharbeiten. Währenddessen mussten mehrere Schaulustige aus dem Gefahrenbereich verwiesen werden. Eine angrenzende Gartenkolonie wurde vorsorglich teilweise geräumt und nach Verletzten oder Brandschäden abgesucht. Das Feuer konnte gegen 10.30 Uhr gelöscht werden. Bei dem Brand wurden nach ersten Erkenntnissen mehrere Dutzend Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Aufgrund der massiven Schäden besteht für das Gebäude derzeit Einsturzgefahr. Bis zu einer abschließenden Prüfung durch einen Baustatiker bleibt das Parkhaus unzugänglich. Weitere Ermittlungen hat das zuständige Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.