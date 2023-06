Nr. 0975

Gestern Mittag kam es in Köpenick zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autofahrerinnen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine 42-Jährige gegen 13.30 Uhr mit ihrem Auto die Straße Grüne Trift in Richtung Minkwitzweg befahren haben, als sie mit dem Wagen einer von rechts kommenden 35-Jährigen zusammenstieß, die in der Pritstabelstraße in Richtung Köpenzeile unterwegs gewesen sein soll. Bei der Kollision lösten die Airbags beider Fahrzeuge aus. Die 42-Jährige erlitt eine Kopfverletzung und wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie stationär verblieb. Die 35-Jährige klagte über Schmerzen in beiden Armen und am Oberkörper, lehnte aber eine ärztliche Behandlung ab. Die weiteren Ermittlungen werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.