Verletzter Motorradfahrer

Nr. 0972

Gestern Vormittag wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Blankenburg verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen fuhr ein 74-Jähriger mit seinem Pkw gegen 11.50 Uhr von einem Parkplatz eines Supermarktes auf die Bahnhofstraße in Richtung Krugstege. Als der Fahrer nach links auf die Bahnhofstraße abbog, stieß er mit einem 50-jährigen Motorradfahrer zusammen, der aus entgegengesetzter Richtung auf der Bahnhofstraße in Richtung Rohrammerweg unterwegs war. Der Mann erlitt durch den Zusammenstoß Verletzungen am Arm. Er wurde von Rettungskräften für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.