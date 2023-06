Jugendlicher bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0969

Bei einem Verkehrsunfall in Lichterfelde wurde gestern Abend ein Jugendlicher verletzt. Gegen 18.30 Uhr überquerte der 15-jährige Fußgänger den Ostpreußendamm kurz hinter dem Kreuzungsbereich Ostpreußendamm / Wismarer Straße / Lindenstraße. Hierbei lief er zwischen verkehrsbedingt wartenden Autos hindurch und übersah ein aus Richtung Ostdorfer Straße kommendes Fahrzeug im Gegenverkehr. Der 36-jährige Autofahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr den Jungen an. Durch den Unfall erlitt der Jugendliche einen Knochenbruch im linken Arm und wurde zur weiteren Behandlung stationär in ein Krankenhaus aufgenommen. Ein Fachkommissariat der Direktion 4 (Südwest) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.