Lkw erfasst Seniorin

Nr. 0966

Gestern Vormittag wurde in Gesundbrunnen eine 73-Jährige bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Laut Aussagen von Zeugen habe ein 44-jähriger Lkw-Fahrer gegen 11.30 Uhr seinen Lkw in der Behmstraße entladen. Als er wieder losfahren wollte, habe die 73-Jährige zeitgleich die Behmstraße in Richtung Heidebrinker Straße vor dem Lkw überqueren wollen. Der Lkw-Fahrer erfasste die Seniorin. Sie wurde lebensgefährlich verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 73-jährige Frau in ein Krankenhaus. Sie wurde notoperiert. Die andauernden Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).