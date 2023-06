Mann gerät in den Gegenverkehr – Schwer verletzt

Nr. 0964

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Tiergarten alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll der 21-jährige Fahrer eines VW-Golf gegen 23.50 Uhr die Tiergartenstraße in Richtung Hofjägerallee befahren haben und unvermittelt in den Gegenverkehr geraten sein. Es kam zur Kollision mit einer 42-jährigen Autofahrerin. Ein nachfolgendes Taxi konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Wagen der Frau auf. Der VW prallte in der Folge gegen die linke Bordsteinkante und kollidierte mit einem dort geparkten Wagen. Der 21-Jährige zog sich bei dem Unfall Verletzungen zu und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein 23-jähriger Beifahrer erlitt ebenfalls Verletzungen, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 2 (West).