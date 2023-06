Raub mit Schusswaffe - Die Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0971

Mit der Veröffentlichung von Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem mutmaßlichen Räuber. Dieser steht im Verdacht am 30. Juni 2022 gegen 2.40 Uhr einen 20-Jährigen in Alt-Hohenschönhausen in der Konrad-Wolf-Straße Ecke Sandinostraße angesprochen und im weiteren Verlauf unter Vorhalt einer Schusswaffe zur Bargeldabhebung an einem Geldautomaten aufgefordert zu haben. Die Abhebung einer höheren Bargeldsumme erfolgte in einer Bankfiliale in einem Einkaufszentrum am Prerower Platz 1. Im Anschluss fuhren der Tatverdächtige und der 20-Jährige zeitweise gemeinsam mit der Tram M 5 in Richtung Hauptbahnhof.