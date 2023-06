Verkehrsunfall bei Einsatzfahrt

Nr. 0963

Bei einem Verkehrsunfall in Kreuzberg wurden gestern Abend eine Frau verletzt und ein Fahrzeug des Polizeiabschnitts 53 beschädigt. Gegen 20.15 Uhr war die Besatzung eines Funkwagens mit Blaulicht und Martinshorn zu einer gemeldeten Schlägerei am Ernst-Heilmann-Steg unterwegs. Der Einsatzwagen soll dann bei Rot in der Oranienstraße in die Kreuzung zur Adalbertstraße eingefahren sein. Hierbei kam es zu einer Kollision mit dem von links kommenden Wagen einer 23-Jährigen. Die Frau klagte anschließend über Schmerzen im Nacken. Die 26-jährige Beifahrerin und ein zwei Monate alter Säugling blieben unverletzt. Die 23-Jährige kam in ein Krankenhaus und wurde stationär aufgenommen. Der Fahrer des Funkwagens erlitt einen Schock und trat vom Dienst ab. Sein Kollege blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zum genauen Unfallhergang, führt nun das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).