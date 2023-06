Funkenflug setzt Laub in Brand - Mehrere Fahrzeuge zerstört

Nr. 0961

Gestern Vormittag wurden Einsatzkräfte wegen einer fahrlässigen Brandstiftung nach Niederschöneweide alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen sollen auf dem Gelände eines Wassersportvereins am Bruno-Bürgel-Weg gegen 10.15 Uhr Bauarbeiten stattgefunden haben. Durch den Einsatz eines Trennschleifers sei es dabei zu Funkenflug gekommen, wodurch am Boden liegendes Laub in Brand geriet. Das Feuer griff, trotz sofortiger Löschmaßnahmen zweier Bauarbeiter, auf insgesamt fünf Wohnwagen über. Diese brannten vollständig aus. Darüber hinaus wurden fünf Sportboote durch die Hitzeeinwirkung beschädigt, blieben jedoch schwimmfähig. Ein 73-jähriger Wohnwagenbesitzer erlitt eine Brandverletzung am Arm und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die beiden 21 und 24 Jahre alten Bauarbeiter erlitten eine Rauchgasintoxikation und wurden vom Rettungsdienst behandelt. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht notwendig. Die weiteren Ermittlungen führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.