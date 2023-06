Senior bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0959

Gestern Nachmittag ist ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall im Ortsteil Grunewald verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 39-Jähriger gegen 14.25 Uhr mit seinem Fahrrad die Eichkampstraße in Richtung Königsweg und erfasste den 78 Jahre alten Senior, als er die Eichkampstraße am Fußgängerüberweg kurz vor dem Schmetterlingsplatz vom S-Bahnhof Grunewald aus in Richtung Wald überquerte. In der Folge stürzten beide. Während der Radfahrer unverletzt blieb, erlitt der Senior Kopf-, Bein- sowie Armverletzungen und wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 (West) hat die Unfallermittlungen übernommen.