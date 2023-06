E-Scooter von Brücke geworfen - Ermittlungen der Mordkommission

Gemeinsame Meldung der Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0958

Heute Vormittag wurde ein Miet-E-Scooter von einer Brücke in Friedrichsfelde geworfen. Gegen 9.10 Uhr konnte ein Zeuge beobachten, dass eine bislang noch unbekannte Person einen Miet-E-Scooter von der Gensinger Brücke auf die stadtauswärts führende Fahrbahn der Straße Alt-Friedrichsfelde warf. Ein Fahrzeug wurde nicht getroffen. Der auf die Fahrbahn aufschlagende E-Scooter zwang jedoch die/den Fahrzeugführende/n eines silberfarbenen Mercedes-Benz zu einer raschen Ausweichbewegung. Nur so konnte ein Zusammenstoß vermieden werden. Die weiteren Ermittlungen hat die 3. Mordkommission des Landeskriminalamtes übernommen.

Die Fahrerin oder der Fahrer des silberfarbenen Mercedes-Benz wird dringend gebeten, sich bei der 3. Mordkommission des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664 – 911300 oder bei anderen Polizeidienststelle zu melden.