Festnahme nach versuchtem Raub

Nr. 0955

In der vergangenen Nacht kam es in Prenzlauer Berg zu einem versuchten Raub. Eine 25-Jährige wurde gegen 23.10 Uhr an der Tramhaltestelle Prenzlauer Allee Ecke Metzer Straße zunächst von einem Unbekannten angesprochen und nach Kleingeld gefragt. Nachdem die junge Frau dies verneint hatte, versuchte der Mann plötzlich, ihr das Handy aus der Hand zu reißen. Nachdem der Versuch scheiterte, schubste der Verdächtige die Frau so stark, dass sie rückwärts zu Boden fiel. Die 25-Jährige blieb unverletzt und wählte den Notruf. Der Mann entfernte sich währenddessen zu Fuß in Richtung der Torstraße. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den 22-Jährigen kurze Zeit später fest. Er kam in einen Polizeigewahrsam und wurde für das ermittelnde Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) eingeliefert.