Verletzter Radfahrer

Nr. 0953

Gestern Nachmittag wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Köpenick verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen befuhr eine 64-Jährige mit ihrem Auto gegen 17 Uhr die Oberspreestraße in Richtung Spindlersfelder Straße. Als die Fahrerin bei grüner Ampel nach rechts in die Spindlersfelder Straße abbog, fuhr sie einen 36-jährigen Radfahrer an, der aus entgegengesetzter Richtung auf dem Radweg der Oberspreestraße unterwegs war. Der Mann erlitt bei dem Zusammenstoß Kopf- und Beinverletzungen sowie Hautabschürfungen am Schienbein. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.