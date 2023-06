Einbruch in ein Juweliergeschäft

Nr. 0950

Heute früh brachen drei Unbekannte ein Juweliergeschäft in Neu-Hohenschönhausen ein. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr das Trio gegen 3.40 Uhr mit einem Kleinwagen in das Geschäft, das sich im Erdgeschoss eines Einkaufszentrums am Prerower Platz befindet. Nach bisherigen Erkenntnissen durchbrachen die Täter mit dem Auto die Zugangstür an der Falkenberger Chaussee und legten den Weg innerhalb des Zentrums zum Juwelier mit dem Auto zurück. Dort zerstörten sie mit dem Wagen die Zugangstür des Geschäfts und gelangten so in das Innere. Hier zerstörten sie mehrere Vitrinen und entwendeten Schmuck in unbekannter Anzahl. Die Diebe ließen das Auto mit eingeschaltetem Motor zurück und flüchteten mit der Beute zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Verkaufsraum war beim Eintreffen der ersten Polizeieinsatzkräfte stark vernebelt, wobei die Quelle des Rauchs unbekannt ist. Die Ermittlungen dauern an und wurden von einem Fachkommissariat es Landeskriminalamtes übernommen.