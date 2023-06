Frau rettet Mann das Leben

Nr. 0949

Am Freitagnachmittag rettete eine Frau einem Mann in Zehlendorf das Leben. Gegen 17.30 Uhr fuhr die 46-Jährige in die Tiefgarage eines Supermarktes an der Clayallee, um dort Einkäufe zu erledigen. Dabei fiel ihr ein Mann auf, der am Geländer der Tiefgarageneinfahrt hantierte. Nachdem sie ihren Wagen geparkt hatte, sah sie, wie sich der Mann zwischenzeitlich in eine am Geländer befestigte Schlinge fallen ließ. Entschlossen eilte sie hin, griff in die Schlinge hinein und zog sie über den Kopf des Mannes, der bereits erste Erstickungsanzeichen zeigte. Als der Mann wieder atmete, verwickelte sie ihn in ein Gespräch, währenddessen sie die Polizei alarmierte. Auch einen weiteren Versuch des Mannes sich zu ersticken, konnte sie durch ein Gespräch verhindern. Die zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeieinsatzkräfte übernahmen die weitere Betreuung des 36-Jährigen und forderten Rettungskräfte der Feuerwehr zum Ort. Diese brachten den Mann zur ärztlichen, auch psychologischen Behandlung in ein Krankenhaus.