Festnahme nach Tankbetrug

Nr. 0948

Gestern Nachmittag nahmen Einsatzkräfte der Polizei zwei Männer im Stadtteil Wedding nach einem Tankbetrug fest. Bisherigen Ermittlungen zufolge fuhren die beiden Männer im Alter von 41 und 32 Jahren gegen 16 Uhr auf eine Tankstelle an der Quitzowstraße. Eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter der Tankstelle beobachteten, wie der 41-jährige Fahrer mehrere Kanister im Kofferraum des Fahrzeugs mit Kraftstoff betankte. Der 32-Jährige begab sich in den Verkaufsraum und erwarb dort Getränke, bezahlte jedoch nicht die Tankrechnung. Er stieg zu seinem Kompagnon in den Wagen und gemeinsam fuhren sie vom Tankstellengelände auf die Quitzowstraße. Ein Mitarbeiter der Tankstelle verfolgte sie noch, verlor die beiden Tatverdächtigen jedoch aus den Augen. Alarmierte Polizistinnen und Polizisten konnten den Wagen kurze Zeit später an der Kreuzung Fennstraße Ecke Müllerstraße anhalten. Dort erschienen ebenfalls die Mitarbeiterin und der Mitarbeiter der Tankstelle und identifizieren die beiden mutmaßlichen Tankbetrüger. Durch eine erste polizeiliche Überprüfung am Ort stellte sich heraus, dass der 41-jährige Fahrer über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt, der Wagen nicht mehr zugelassen ist und dessen Eigentumsverhältnisse unklar sind. Darüber hinaus gehörten die angebrachten Nummernschilder nicht zu dem Fahrzeug. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten das Auto samt Kennzeichen und brachten die beiden Männer für erkennungsdienstliche Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam. Von dort konnte der 32-Jährige später seinen Weg fortsetzten, während der 41-Jährige dem Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) überstellt wurde.