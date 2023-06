Festnahme nach gemeinschaftlichem Straßenraub

Nr. 0947

Einsatzkräfte der Polizei haben in der vergangenen Nacht zwei mutmaßliche Räuber in Mitte festgenommen, die zuvor ein Handy geraubt haben sollen. Vor einem Hotel an der Friedrichstraße sollen die beiden Männer im Alter von 25 und 30 Jahren gegen 2 Uhr einen 37-Jährigen Hotelgast festgehalten und durchsucht haben. Dabei fanden sie das Mobiltelefon des 37-Jährigen, nahmen es an sich und flohen damit in Richtung U-Bahnhof Friedrichstraße. Der Überfallene ortete jedoch das geraubte Handy und die alarmierten Beamten konnten die beiden Tatverdächtigen auf der Jonasstraße vor einem Imbiss festnehmen. Auf einem Motorroller, der den Tatverdächtigen zugeordnet werden konnte, fanden sie auch das entwendete Mobiltelefon, sowie noch zwei weitere Handys. Der Ausgeraubte identifizierte die beiden Männer eindeutig, sodass ihm daraufhin sein Mobiltelefon zurückgegeben werden konnte. In einem Polizeigewahrsam wurden die Festgenommenen erkennungsdienstlich behandelt und anschließend dem Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) überstellt.