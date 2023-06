Festnahme nach Brandstiftung

Nr. 0943

Zeugen alarmierten gestern Abend die Polizei zu einem Brand nach Blankenfelde. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen beobachteten die Zeugen gegen 20.30 Uhr, wie ein Mann auf einer kleinen Lichtung eines Waldstücks in Ufernähe des Arkenberger Kiessees ein Feuer legte. Unter den Gegenständen, die der 29-Jährige verbrannte, waren unter anderem ein Tretroller und Sprühdosen, die durch das Feuer explodierten. Noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernte sich der Mann vom Tatort. Das Feuer konnte durch die Polizistinnen und Polizisten gelöscht werden, bevor es auf den umliegenden Wald übergriff. Im weiteren Verlauf erschien der Tatverdächtige erneut am Tatort. Die Zeugen identifizierten ihn eindeutig, sodass ihn die Einsatzkräfte festnahmen. Anschließend brachten sie ihn für erkennungsdienstliche Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam. Von dort konnte er später seinen Weg fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) übernommen.