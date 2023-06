Alkoholisiert und ohne gültigen Führerschein gefahren

Nr. 0941

In Britz fiel Polizisten einer Zivilstreife des Verkehrsdienstes in der vergangenen Nacht ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit auf. Der 27-jährige Fahrer überholte die Beamten gegen 23.45 Uhr links über die Gegenfahrbahn auf der Gutschmidtstraße in Richtung Fritz-Erler-Allee. Die Einsatzkräfte fuhren mit Blaulicht und Martinshorn dem auffälligen Fahrzeug hinterher, um den Vorausfahrenden zum Anhalten aufzufordern. An der Kreuzung Gutschmidtstraße Ecke Grüner Weg bog der 27-Jährige immer noch mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf den Grünen Weg ab. Im Bereich der Kreuzung stieß er dabei fast mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Nur durch eine Gefahrenbremsung des anderen Fahrers konnte eine Kollision verhindert werden. Beim Abbiegen verlor der Flüchtende darüber hinaus kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte beinahe gegen einen entgegenkommenden Einsatzwagen der Polizei. Mit weiterhin überhöhter Geschwindigkeit fuhr der 27-Jährige bis zum Grünlingweg, bog auf diesen rechts ab und dort auf einen Hinterhofparkplatz. Dort nahmen ihn die Einsatzkräfte fest. Da der 27-Jährige deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft hatte, wurde am Ort ein freiwilliger Atemtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Darüber hinaus stellten die Polizisten fest, dass der 27-Jährige einen gefälschten Führerschein bei sich hatte, den sie beschlagnahmten. Anschließend brachten sie ihn in einen Polizeigewahrsam, in dem eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Von dort durfte er später seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).