Verkehrsunfall mit einem E-Scooter

Nr. 0939

Gestern Mittag kam es in Reinickendorf zu einem Unfall mit einem E-Scooter. Gegen 12.40 Uhr konnte ein 28-jährige Frau beobachten, wie ein E-Scooter, der mit drei Personen besetzt war, den Gehweg der Friedrich-Wilhelm-Straße aus Richtung der Gustav-Freytag-Schule befuhr. Dann wurde sie Zeugin, wie der Fahrzeugführer die Kontrolle über den Scooter verlor, als er diesen an einer Grundstückseinfahrt vom Gehweg auf die Fahrbahn steuerte. Dabei stieß er mit dem geparkten Auto der 28-Jährigen zusammen. Die beiden weiblichen Mitfahrerinnen im Alter vom 14 und 16 Jahren blieben zunächst auf dem Boden liegen. Der männliche, jugendliche Fahrer entfernte sich mit dem E-Scooter in Richtung Residenzstraße. Kurz drauf stellte er diesen aber noch in der Friedrich-Wilhelm-Straße auf dem Gehweg ab und bewegte sich zu Fuß weiter. Die 16-Jährige prallte durch Kollision gegen den Radkasten des Pkws und erlitt dadurch Verletzungen am Kopf. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte sie in ein Krankenhaus, in dem sie stationär behandelt wird. Die 14-Jährige verletzte sich am Ellenbogen. Ihre Mutter, die zum Unfallort gekommen war, gab an, dass sie sich mit ihrer Tochter selbstständig in ärztliche Behandlung begeben werde. Bei dem Fahrer des E-Scooters soll es sich um einen Schulkameraden handeln. Die Untersuchungen dauern an und wurden vom Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.