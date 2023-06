Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Nr. 0937

Polizisten nahmen vergangene Nacht zwei mutmaßliche Einbrecher in Mitte fest. Gegen 2.20 Uhr bemerkte ein Angestellter eines Sicherheitsdienstes, wie zwei Männer in ein Juweliergeschäft in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Neuen Schönhauser Straße einbrachen und alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten die beiden Männer im Alter von 31 und 41 Jahren, die noch Werkzeug und Beute bei sich trugen, im Geschäft festnehmen. Anschließend brachten sie sie in einen Polizeigewahrsam, wo sie der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 (City) überstellt wurden.