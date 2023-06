Rassistische Beschimpfungen - Festnahme

Nr. 0936

Polizisten nahmen heute früh einen Mann in Neukölln fest. Zuvor alarmierten Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Niemetzstraße kurz vor sechs Uhr die Polizei und wiesen auf den 52-Jährigen hin, der in seiner Wohnung lautstark rassistische und fremdenfeindliche Äußerungen rief, sodass die übrigen Bewohner nicht schlafen konnten. Nachdem die Polizisten die Wohnung des Mannes zur Sachverhaltsklärung aufgesucht hatten, bedrohte er sie. Sie brachten ihn daher zu Boden und nahmen ihn fest. Dabei beleidigte der 52-Jährige seine Nachbarschaft lautstark rassistisch und fremdenfeindlich. Weitere Ermittlungen ergaben, dass gegen den 52-Jährigen ein gültiger Haftbefehl bestand. Ein angefordertes Transportkommando brachte den mutmaßlichen Rechtsbrecher in einen Polizeigewahrsam. Er muss sich nun wegen des Verdachts der rassistischen Beleidigung verantworten.