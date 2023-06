Auf die Fahrbahn gefahren - Zusammenstoß

Nr. 0935

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Britz erlitt eine Motorradfahrerin mehrere Verletzungen. Nach bisherigen Ermittlungen soll die 52-Jährige mit ihrem Motorrad gegen 15 Uhr vom Gehweg auf die Fahrbahn des Buckower Dammes gefahren sein. Zeitgleich soll ein 37-Jähriger auf dem Buckower Damm in Richtung Hüfnerweg unterwegs gewesen sein und stieß trotz einer Gefahrenbremsung mit der Zweiradfahrerin zusammen, die durch die Kollision auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Sie erlitt mehrere Knochenbrüche. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.