Versuchter Schwerer Raub - zwei Männer mit Messer verletzt

Nr. 0931

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen einer gefährlichen Körperverletzung und wegen eines schweren Raubes nach Schöneberg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen gerieten an der Kreuzung Prellerweg Ecke Priesterweg ein 40 Jahre alter Mann und eine 30-jährige Frau gegen 19.15 Uhr miteinander in eine Auseinandersetzung. Die Frau habe wegen einer vorangegangen Beziehung mit dem 40-Jährigen eine Geldsumme von diesem gefordert. Nachdem dieser die Zahlung verweigerte, soll die Frau zwei Männer zur Verstärkung ihrer Geldforderung zum Ort geholt haben. Einer der Männer, ein 30-Jähriger, soll auf den 40-jährigen ehemaligen Liebhaber zugegangen und diesem mit einem Messer Stichverletzungen zugefügt haben. Der 40-Jährige soll das Messer an sich genommen und dem 30-jährigen Angereifer ebenfalls Stichverletzungen zugefügt haben. Später soll sich der 30-Jährige das Messer zurückgeholt haben. Der verletzte Liebhaber flüchtete in eine öffentliche Toilette, wo alarmierte Polizeikräfte ihn fanden und erstversorgten. Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden verletzten Männer in Krankenhäuser, wobei der 40-Jährige sogleich notoperiert werden musste. Die Polizeikräfte brachten die tatverdächtige 30-Jährige in einen Polizeigewahrsam, aus dem sie nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung später wieder entlassen wurde. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernahm die weiteren Ermittlungen.