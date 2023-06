Mordkommission ermittelt zu einem Tötungsdelikt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0929

Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen zu einem Tötungsdelikt gestern Mittag in Lichterfelde. Gegen 12.30 alarmierten Zeugen wegen des Verdachts eines Unglücksfalles die Feuerwehr und die Polizei zu einem Einfamilienhaus an der Luisenstraße. Die Rettungs- und Einsatzkräfte fanden daraufhin die Bewohner des Hauses, eine 72-jährige Frau und deren 86-jährigen Ehemann, leblos auf. Das festgestellte Verletzungsbild und die Auffindesituation lassen auf ein Tötungsdelikt und einen anschließenden Suizid schließen. Die Ermittlungen dauern an.