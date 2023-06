Mit Schusswaffe bedroht und ausgeraubt

Nr. 0928

Gestern Abend wurden in Hellersdorf ein 19- und ein 20-Jähriger von einem bislang Unbekannten mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt. Die beiden jungen Männer befanden sich gegen 21 Uhr auf einem Parkplatz in der Böhlener Straße, als ein maskierter, schwarz gekleideter Mann mit Sonnenbrille auf sie zutrat, eine Schusswaffe vor ihnen durchlud und sie so zur Herausgabe von Geld und Handy nötigte. Anschließend flüchtete der mutmaßliche Täter zu Fuß in Richtung Louis-Lewin-Straße. Aus Angst vor einer Rückkehr des Räubers, stiegen die beiden jungen Männer in ihre Autos und alarmierten die Polizei von einem Parkplatz eines nahgelegenen Einkaufszentrums. Die Absuche nach dem Geflüchteten blieb erfolglos. Die Überfallenen kamen mit dem Schrecken davon. Die weiteren Ermittlungen wurden vom Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.