Festnahme nach versuchtem Trickdiebstahl

Nr. 0923

In Wilmersdorf nahmen Polizeikräfte gestern Nachmittag einen mutmaßlichen Dieb auf frischer Tat fest. Nach bisherigen Ermittlungen sprach ein 28-Jähriger gegen 15 Uhr den Verkäufer eines Antiquitätengeschäftes in der Joachimsthaler Straße an und soll ihn in ein Gespräch verwickelt und dabei abgelenkt haben. Der Mann soll dem Händler ein großes Plakat gezeigt und damit die Sicht auf die Waren im Geschäft genommen haben. Ein weiterer Angestellter des Geschäftes wollte den 28-Jährigen allerdings anhand von Videoaufzeichnungen nach einem vorhergegangenen Diebstahl in einer weiteren Filiale wiedererkannt haben und alarmierte die Polizei, die den Tatverdächtigen noch am Ort festnahm. Die Einsatzkräfte brachten ihn anschließend in einen Polizeigewahrsam und überstellten ihn der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 (West).