Verletzte Frau nach räuberischem Diebstahl

Nr. 0914

Gestern Nachmittag wurde eine Frau in Neukölln nach einem räuberischen Diebstahl verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Tatverdächtiger gegen 14.30 Uhr in einem Spätkauf in der Sonnenallee Ecke Braunschweiger Straße einer 51-Jährigen die goldfarbene Halskette vom Hals gerissen haben und in ein vor dem Geschäft stehendes Fahrzeug geflüchtet sein. Die Frau rannte dem mutmaßlichen Räuber hinterher und lehnte sich mit dem Oberkörper durch das geöffnete Beifahrerfenster ins Fahrzeug. Als der Tatverdächtige ruckartig losfuhr, fiel die Frau mit dem Oberkörper in das Auto, die Beine der Frau blieben jedoch draußen. Sie wurde mehrere Meter mitgerissen, bis die aus dem Autofenster ragenden Körperteile gegen einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Kleintransporter prallten. Bei dem Aufprall gegen den Wagen wurde die Frau aus dem fahrenden Fahrzeug geschleudert und stürzte auf die Fahrbahn. Sie kam mit mehreren Knochenbrüchen an beiden Beinen sowie am Becken zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Dem Tatverdächtigen gelang mit seinem Fahrzeug, mutmaßlich einem grauen Opel Kombi, die Flucht in die Saalestraße. Die Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (Süd) übernommen.