Mehrere Brandstiftungen in Lichtenberg

Nr. 0912

Zu mehreren Brandstiftungen mussten Polizei und Feuerwehr in der vergangenen Nacht in Lichtenberg ausrücken. Zunächst bemerkte ein Anwohner kurz nach Mitternacht auf einem Parkplatz an der Kreuzung Coppi- Ecke Albert-Hößler-Straße einen brennenden Wohnwagen. Das Feuer erlosch von allein. Die bereits alarmierten Einsatzkräfte stellten jedoch drei brennende Autos sowie einen anderen in Flammen stehenden Wohnwagen fest. Diese Brände konnten gelöscht werden, trotzdem wurden alle Fahrzeuge erheblich beschädigt. Während dieses Einsatzes entdeckte die Besatzung des ebenfalls angeforderten Polizeihubschraubers auf dem Gelände eines in der Nähe befindlichen Recyclinghofs in der Buchberger Straße ein weiteres Feuer. Hierbei konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr ein Übergreifen auf einen Supermarkt verhindern. In allen Fällen wird derzeit von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen. Menschen wurden nicht verletzt. Ob ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Brandlegungen besteht, prüft das zuständige Brandkommissariat des Landeskriminalamtes, das die weiteren Ermittlungen übernommen hat.