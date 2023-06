Räuberischer Diebstahl – Tatverdächtige festgenommen

Nr. 0911

Gestern Vormittag wurden zwei Männer festgenommen, nachdem sie in Charlottenburg aus einem Discounter Lebensmittel entwendet haben. Nach den bisherigen Erkenntnissen begab sich das Duo gegen 12 Uhr in den Supermarkt an der Dovestraße, füllte eine Papiertüte mit Lebensmitteln, steckte zusätzlich welche unter die Kleidung, verließ das Geschäft, ohne zu bezahlen und setzte sich in ein Fahrzeug. Ein Ladendetektiv rannte den Beiden hinterher und beugte sich durch das offene Beifahrerfenster in das Auto, als der Motor bereits lief, um den 28-jährigen und den 27-jährigen Tatverdächtigen festzuhalten. Der Fahrer des Wagens fuhr jedoch los, sodass der Detektiv ein Stück mitgerissen wurde. Eine Polizeistreife konnte die beiden Männer mit ihrem Fluchtfahrzeug wenig später stellen. Die Tatverdächtigen wurden festgenommen und aufgrund fehlender Ausweisdokumente und fehlender Wohnsitze dem zuständigen Fachkommissariat der Direktion 2 (West) übergeben. Der Detektiv wurde an den Knien und den Handgelenken verletzt, lehnte jedoch trotz Schmerzen eine Behandlung durch Rettungskräfte ab.