Kräder gestohlen - Festnahme eines Trios

Nr. 0909

In der vergangenen Nacht nahmen Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 11 drei Männer in Reinickendorf fest. Zuvor soll das Trio gegen 2.30 Uhr zwei Kräder in der Zobeltitzstraße in einen Transporter eingeladen und mit diesem sowie einem weiteren Wagen geflüchtet sein. Wenige Minuten später konnten Polizistinnen und Polizisten die besagten Fahrzeuge noch in derselben Straße anhalten und die drei Männer im Alter von 32, 34 und 35 Jahren festnehmen. Die beiden gestohlenen Zweiräder konnten im Laderaum des Transporters festgestellt und gemeinsam mit den beiden Fluchtfahrzeugen sichergestellt werden. Die Tatverdächtigen wurden dem Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) überstellt, das die weiteren Ermittlungen übernommen hat.