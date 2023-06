E-Scooter-Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0908

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Hellersdorf ist eine Frau verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 31-Jähriger gegen 17.30 Uhr mit seinem Wagen in der Alten Hellersdorfer Straße in Richtung Landsberger Chaussee unterwegs und wollte in Höhe einer Ladenzeile einparken. Dazu soll er rückwärts über den Radweg gefahren sein und dabei die 24-Jährige erfasst haben, die mit einem E-Scooter den Radweg befuhr. In der Folge des Zusammenstoßes wurde die E-Scooter-Fahrerin einige Meter durch die Luft geschleudert und kam auf dem Radweg zum Liegen. Alarmierte Rettungskräfte und eine Notärztin versorgten die 24-Jährige zunächst am Ort und brachten sie anschließend mit Rumpfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.