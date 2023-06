Wechselseitige Körperverletzungen führen zum Spielabbruch

Nr. 0904

Gestern Nachmittag wurde ein Fußballspiel der Kreisliga B in Schöneberg nach mehreren Körperverletzungen vorzeitig abgebrochen. Gegen 14.45 Uhr, in der 82. Spielminute, kam es auf dem Platz in der Monumentenstraße zu einem Foulspiel zwischen zwei Spielern. Der gefoulte 38-Jährige versetzte seinem 28-jährigen Kontrahenten daraufhin einen Kopfstoß sowie einen Fußtritt in die Rippen. Als Reaktion darauf rannte ein 28-jähriger Zuschauer auf das Spielfeld und sprang dem 38-jährigen Spieler wiederum seitlich in die Rippen, woraufhin dieser mit Atemnot zu Boden ging. Im Verlauf der sich daraus entwickelnden Auseinandersetzung kam es zu einer weiteren Körperverletzung, bei der ein weiterer 21-jähriger Spieler einem Unbeteiligten 26-Jährigen gegen den Kopf und die Beine trat. Die Situation konnte danach bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte durch Zuschauer und andere Spieler beruhigt werden. Das Spiel wurde durch den Schiedsrichter sofort für beendet erklärt. Die verletzten Beteiligten wurden durch einen RTW versorgt und entfernten sich dann nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen vom Ort.