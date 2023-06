Zwei Pkw auf Kreuzung zusammengestoßen

Nr. 0903

Ein Unfall mit zwei beteiligten Pkw ereignete sich gestern Nachmittag in Tempelhof. Gemäß den bisherigen Ermittlungen war eine 59-Jährige gegen 15.15 Uhr mit ihrem Fiat auf der Manteuffelstraße in Richtung Boelckestraße unterwegs. Zur selben Zeit befuhr ein 28-Jähriger mit einem Auto der Marke Renault die Borussiastraße in Richtung Eresburgstraße. Beim Einfahren in die vorfahrtsberechtigte Manteuffelstraße stieß der 28-Jährige mit seinem Wagen mit dem Fahrzeug der 59-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall wurde das Auto der Frau gegen eine Hauswand und eine mobile Toilette geschleudert, die geringfügig beschädigt wurden. Der Renault-Fahrer stand unter dem Eindruck der Geschehnisse und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Pkw-Fahrerin klagte über Schmerzen – unter anderem im Bereich des Kopfes und der Knie – und kam zur stationären Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrtüchtig. Die Unfallstelle war bis kurz nach 16 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsunfalldelikte.