Besitzer entdeckt Verdächtige zu seinem gestohlenen Fahrzeug

Nr. 0901

Der Besitzer eines Autos alarmierte gestern Nachmittag den Polizeinotruf, als er in Spandau die beiden mutmaßlichen Diebe seines am Vortag gestohlenen Fahrzeugs erblickte. Der 35-Jährige erkannte das Duo gegen 14 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Streitstraße, als es mit Kraftstoffkanistern zu einem Transporter lief, in welchem bereits ein dritter Mann saß. Der losfahrende Wagen konnte dann von den Einsatzkräften im Goldbeckweg gestoppt werden. Bei den beiden Verdächtigen im Alter von 32 und 26 Jahren sowie dem 35-jährigen Fahrer klickten die Handfesseln. Eine bei dem Ältesten durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von über zwei Promille. Zudem konnte er keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Darüber hinaus ergab die Überprüfung des Fahrzeuges, dass dieses Ende Mai in der Wittestraße in Tegel entwendet worden war. Die drei Männer wurden dem Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) überstellt, das die weiteren Ermittlungen – auch zum Verbleib des am 3. Juni im Schnepfenreuther Weg in Hakenfelde gestohlenen Autos des 35-jährigen Zeugen – übernommen hat.