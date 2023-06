Raub am Hauseingang - Wer kennt diesen Mann?

Nr. 0910

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem Tatverdächtigen. Am Donnerstag, den 29. Dezember 2022, soll der abgebildete Mann gegen 20.30 Uhr einen 67 Jahre alten Mann in einer Bar in der Fuggerstraße in Schöneberg zuerst beobachtet und ihn anschließend bis zu seiner Wohnung in derselben Straße verfolgt haben. Im Hauseingang soll der Gesuchte dem 67-Jährigen seine getragene Armbanduhr gewaltsam entrissen haben und mit dieser in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Der beraubte Mann blieb unverletzt.