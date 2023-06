Senior nach Brand in Mehrfamilienhaus verstorben

Nr. 0899

Gestern Nachmittag kam ein Senior bei einem Brand in Tempelhof ums Leben. Nach bisherigen Erkenntnissen nahmen Anwohnende gegen 14.10 Uhr Rauchgeruch aus der Wohnung im Erdgeschoss in der Schöneberger Straße wahr und alarmierten die Polizei sowie die Feuerwehr. Bei der Brandbekämpfung entdeckten Einsatzkräfte der Feuerwehr in der Wohnung einen leblosen Mann, bei welchem es sich mutmaßlich um den 80-jährigen Mieter handelt. Wiederbelebungsversuche blieben leider erfolglos. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.