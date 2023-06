Unbekannte greifen Mann mit Holzschlägern an

Nr. 0898

Gestern Abend wurde ein Mann in Wedding von mehreren Personen angegriffen und verletzt. Gegen 19.40 Uhr befand sich der 51-Jährige auf dem Gehweg der Reinickendorfer Straße, als er plötzlich von drei Unbekannten mit Holzschlägern attackiert wurde. Erst nachdem Passanten zur Hilfe geeilt waren, ließen die Angreifer von ihrem Opfer ab und flohen in unbekannte Richtung. Der 51-Jährige wurde am Kopf sowie am Rücken und an den Armen verletzt. Er kam in ein Krankenhaus, das er nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte. Die weiterführenden Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern noch an und wurden von der Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) übernommen.