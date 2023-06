Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Nr. 0897

Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos wurden in der vergangenen Nacht in Moabit mehrere Personen verletzt. Gegen Mitternacht bog ein 25-jähriger Autofahrer von der Lehrter Straße nach links in die Perleberger Straße ein. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer von rechts aus Richtung Fennstraße kommenden 22-Jährigen. Ersten Erkenntnissen nach soll die Frau bei Rot in die Kreuzung eingefahren sein. Der 25-Jährige sowie seine 24- und 23-jährigen Beifahrerinnen wurden bei dem Unfall verletzt und kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die 23-jährige verblieb auf Grund ihrer Verletzungen stationär. Die 22-jährige mutmaßliche Unfallverursacherin blieb unverletzt. Die Ermittlungen wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.