Eingeschlagene Seitenscheiben führen zur Festnahme

Nr. 0894

Gestern Nachmittag beobachtete eine Zeugin einen Mann, der auf einem Parkplatz in Grünau augenscheinlich ein Auto durchsuchte. Gegen 17.30 Uhr entfernte sich der Mann dann aus der Rabindranath-Tagore-Straße in unbekannte Richtung. Alarmierte Polizeikräfte stellten auf dem Parkplatz vier Fahrzeuge mit eingeschlagenen Seitenscheiben fest. Die Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter konnten ermittelt werden und gaben an, dass diverse Gegenstände aus ihren Autos fehlten. Nach weiterführenden Ermittlungen konnte einige Zeit später ein 41-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Bei dem Mann sowie in dessen eigenem Fahrzeug konnten Beweismittel bzw. das Diebesgut aus den vorangegangenen Taten aufgefunden werden. Darüber hinaus wurden weitere Gegenstände beschlagnahmt, die auf andere Straftaten hindeuten. Der Tatverdächtige kam in ein Polizeigewahrsam und wurde anschließend für ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) eingeliefert, welches die weiteren Ermittlungen übernommen hat.