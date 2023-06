Türsteher mit Messer verletzt

Nr. 0893

In der vergangenen Nacht kam es vor einer Lokalität in Charlottenburg zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Mann mit einem Messer verletzt wurde. Gegen 1.15 Uhr soll es vor einer Bar am Kurfürstendamm zunächst verbale Streitigkeiten zwischen einem 29-jährigen Türsteher und einem anderen Mann gegeben haben. Im Verlauf des Streits soll der unbekannt gebliebene Mann dem Türsteher mit einem Messer mehrere Schnittverletzungen im Gesicht und am Oberkörper zugefügt haben. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige laut Zeugenaussagen in Richtung Adenauerplatz. Das vermeintliche Tatmittel, ein Cuttermesser, konnte von den Einsatzkräften in der Nähe gefunden und sichergestellt werden. Der verletzte Türsteher kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein 38-jähriger Zeuge, der versucht hatte den Streit zu schlichten, wurde im Verlauf der Auseinandersetzung an der Hand verletzt und ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) übernommen.