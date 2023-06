Festnahme nach Drogenhandel

Nr. 0891

Gestern Mittag nahmen Einsatzkräfte zwei mutmaßliche Drogenhändler in Haselhorst fest. Einer der beiden Männer konnte von den Zivilbeamten gegen 12 Uhr am U-Bahnhof Haselhorst beim Verkauf von Drogen beobachtet werden. Unmittelbar danach traf sich der Tatverdächtige mit einem ihm augenscheinlich bekannten Mann und ging mit ihm in ein nahegelegenes Gebüsch. Hier tauschten die beiden Männer Drogen aus, welche der zweite Tatverdächtige in seine Jackentasche steckte. Anschließend entfernten sich beide Männer in unterschiedliche Richtungen. Die beiden 23 und 42 Jahre alten Tatverdächtigen konnten nacheinander festgenommen werden und wurden für ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes eingeliefert. Bei ihnen aufgefundene Drogen, zwei Mobiltelefone sowie rund 900 Euro wurden beschlagnahmt.