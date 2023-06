Vermisster Senior

Nr. 0886

Seit Mittwoch, den 31. Mai 2023 wird der 65-jährige Zvonimir SMILJKOVIC aus Moabit vermisst. Herr SMILJKOVIC verließ seine Wohnung an der Gotzkowskystraße gegen 9 Uhr, um spazieren zu gehen. Seither ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Herr SMILJKOVIC ist ungefähr 175 cm groß und hat kurze graue Haare. Er trug zuletzt ein blaues Sakko, eine schwarze Jeanshose und schwarze Schuhe.

Die Vermisstenstelle der Kriminalpolizei fragt:

Wer hat Herrn SMILJKOVIC nach seinem Verschwinden um 9 Uhr gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthalt machen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 2 in der Charlottenburger Chaussee 75 in 13597 Berlin-Spandau unter der Rufnummer (030) 4664-271100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.