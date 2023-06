Rassistischer Angriff

Nr. 0883

Ein bislang unbekannter Mann soll gestern Abend einen anderen Mann in Neukölln angegriffen und ihn verletzt haben. Der 41-Jährige gab an, dass er gegen 21.20 Uhr auf dem Gehweg Bürkner Straße Ecke Hobrechtstraße unterwegs war, als er dabei von dem Unbekannten rassistisch beleidigt und kurz darauf geschlagen worden sein soll. Der Mann soll ihm mit der Faust wiederholt ins Gesicht und kurz darauf auch dessen Handy aus der Hand geschlagen haben und draufgetreten sein, als dieser versuchte, die Tat mit dem Telefon zu filmen. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in unbekannte Richtung. Der 41-Jährige erlitt Prellungen und Hautabschürfungen im Gesicht. Die Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin.