Farbschmiererei mit politischer Tatmotivation

Nr.0882

Unbekannte sprühten zwei Schriftzüge mit politischem Hintergrund auf eine Hauswand in Neukölln. Der Hausmeister einer Wohnsiedlung an der Peter-Anders-Straße alarmierte gestern gegen 13 Uhr die Polizei und zeigte die Sachbeschädigungen in der Größe von ungefähr 1 × 2 Meter an. Nach dessen weiteren Angaben sollen der Unbekannte oder die Unbekannten diese zwischen dem Nachmittag des 31. Mai und den Vormittagsstunden des 1. Juni 2023 mit grüner Farbe auf der Wand angebracht haben. Die weiteren Ermittlungen dazu führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin.