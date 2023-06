Frau bei Wohnungsbrand verletzt

Nr. 0880

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte der Polizei wegen eines Brandes nach Waidmannslust alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen wurde gegen 16.30 Uhr eine jugendliche Passantin auf das Feuer auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses am Nagolder Pfad aufmerksam und alarmierte die Feuerwehr. Die 83-jährige Mieterin versuchte noch, den Brand selbstständig zu löschen, was ihr jedoch nicht gelang. Eingetroffene Brandbekämpfer evakuierten die Seniorin und löschten das Feuer. Rettungskräfte brachten sie wegen erlittener Verbrennungen im Gesicht und an einem Arm, anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts.