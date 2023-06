Schüsse aus einem Mehrfamilienhaus

Nr. 0878

Gestern Vormittag kam es zu einem Polizeieinsatz in Altglienicke, nachdem Schüsse aus einem Wohnhaus abgegeben wurden. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand nahm eine Zeugin gegen 11.10 Uhr mehrere Schüsse aus dem Mehrfamilienhaus in der Venusstraße wahr und alarmierte daraufhin die Polizei. Die entsprechende Wohnung, aus der geschossen worden sein soll, wurde anschließend lokalisiert und die Tür der Wohnung anschließend gewaltsam durch das Spezialeinsatzkommando geöffnet. In der Wohnung trafen sie einen Mann im Alter von 45 Jahren an. Weitere Beamtinnen und Beamten fanden darüber hinaus einen Koffer mit einer darin befindlichen Schreckschusswaffe inklusive dazugehöriger Munition. Auch einen weiteren defekten Revolver fanden die Einsatzkräfte und beschlagnahmten alles. Anschließend wurde der Mann, der angab nicht geschossen zu haben, wieder aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Wer die Schüsse abgegeben hat, wird im derzeit laufenden Ermittlungsverfahren noch geklärt.