Senior aus Hamburg vermisst

Nr. 0877

Seit Mittwoch, den 31. Mai 2023 wird der 82-jährige Wolfgang FESKE aus Hamburg vermisst. Herr Feske stieg im Hauptbahnhof Berlin, um 13 Uhr, mit unbekannter Fahrrichtung allein in eine S-Bahn der Linie 7. Seither ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Herr Feske ist ungefähr 175 cm groß und hat sehr kurz rasierte Haare. Er trug zuletzt eine blaue Jeansjacke, eine blaue Jeanshose und braune Schuhe.

Die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes fragt:

Wer hat Herrn FESKE nach seinem Verschwinden um 13 Uhr gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthalt machen.

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30, in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-912444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de entgegen.

Außerhalb der Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.