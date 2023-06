Motorradfahrer bei Unfall lebensbedrohlich verletzt

Nr. 0876

In Mariendorf wurde gestern Morgen ein Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr der 17-Jährige mit einem Motorrad gegen 5.30 Uhr den Mariendorfer Damm stadteinwärts in Richtung Pilatusweg. Bei stockendem Verkehr überholte der Jugendliche ein vorausfahrendes Fahrzeug und soll dazu über den rechten Fahrstreifen gefahren sein. Dabei kollidierte er mit einem dort parkenden Fahrzeug und streifte einen Baum. Der 17-Jährige stürzte daraufhin auf die Fahrbahn und zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu. Das Motorrad rutschte noch bis zum nächsten Straßenbaum weiter, bevor es zum Liegen kam. Polizeieinsatzkräfte begannen noch am Unfallort mit Wiederbelebungsmaßnahmen bei dem Mann, die durch Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr übernommen wurden. Der junge Mann erlitt eine Schädelfraktur, Hirnblutungen sowie weitere Knochenbrüche und kam zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Unfallort blieb wegen der Unfallaufnahme bis kurz vor 11 Uhr vollständig gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 4 (Süd).