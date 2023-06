Eltern auf Kinderspielplatz geschlagen

Nr. 0874

Gestern Abend gerieten in Neukölln Eltern auf einem Kinderspielplatz in Streit. Nach bisherigen Erkenntnissen habe gegen 18.30 Uhr das Verhalten ihrer spielenden Kinder zu dem Streit zwischen den Eltern am Weichselplatz geführt. Kurze Zeit später erschien der 36-jährige Vater eines der Kinder in Begleitung eines 24-Jährigen auf dem Kinderspielplatz. Der Begleiter schrie den Vater des anderen Kindes an und warf ein Fahrrad nach ihm. Das Fahrrad traf den 42-jährigen Vater nicht. Jedoch wurde die 41-jährige Mutter am Kopf durch das Fahrrad verletzt. Nun sei der 42-Jährige von dem 36-Jährigen und dem Begleiter geschlagen und getreten worden. Ein 45-jähriger Zeuge beobachtete die Auseinandersetzung und wollte schlichten. Nun ging das Duo auf den Zeugen los und schlug ihm ebenfalls ins Gesicht. Das Duo flüchtete vom Kinderspielplatz. Die Geschädigten wurden leicht am Kopf und Oberkörper verletzt. Alarmierte Polizeikräfte konnten den 24-Jährigen in der Nähe festnehmen. Nach weiteren Ermittlungen konnte auch der 36-Jährige identifiziert werden. Die weitere Bearbeitung übernimmt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).